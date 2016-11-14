В Киеве полностью запретили въезд для грузовиков из-за снега

Кличко отрапортовал о скором "возвращении города к нормальной жизни".

В Киеве ликвидируют последствия снегопада ZN.UA

В Киеве с 06:00 утра понедельника, 14 ноября, въезд крупногабаритного транспорта полностью закрыт на всех пунктах, сообщила пресс-служба КГГА.

Патрульная полиция будет регулировать въезд в Киев грузовиков, чтобы они не создавали препятствия для работы снегоуборочной техники. В случае изменения погодных условий, почасовой режим въезда грузового транспорта в пределы города будет откорректирован.

Первоначально уборка и обработка посыпочными материалами проводится на улицах со сложными условиями движения, главных магистралях, мостах, спусках и подъемах, улицах, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня утром заявил, что "основные магистрали и мосты Киева очищены от снега, город возвращается к нормальной жизни".



"В Киеве 1667 км дорог и нам нужно было убрать их в очень короткий срок. Могу сказать, что ключевые транспортные магистрали, трассы, мосты очищены от снега, посыпаны песком и солью. Остается убрать дворы и маленькие улицы. Но главное - город возвращается к привычному ритму жизни", - сказал Кличко в эфире "Радіо Свобода".



Он отметил, что к уборке снега в столице задействовали 386 единиц только снегоуборочной техники. И поблагодарил коммунальщиков, которые в течение последних суток работали в режиме нон-стоп.

Ранее в КГГА сообщили, что в расчистке улично-дорожной сети столицы от снега задействована 81 единица снегоочистительной техники, 105 солеразбрасывателей, 54 трактора со специальным оборудованием, 18 погрузчиков соли и песка и другая специальная техника.

Как сообщалось, на прошедших выходных 12-13 ноября снегопад в Украине обесточил сотни населенных пунктов, создав на дорогах сильные заносы. В ликвидации последствий непогоды задействованы боле 4,8 тыс. сотрудников спасательных и дорожных служб, а также более 2 тыс. единиц техники.

В связи со снегопадами в некоторых регионах Украины 14 ноября отменили занятия в школах.

По прогнозу Укргидрометцентра, снежный циклон покинет Украину во второй половине дня понедельника.