В Киеве запретили размещение рекламных вывесок на балконах

Площадь вывески не должна превышать 3 кв. м и создавать препятствия для эксплуатации и ремонта домов.

В Киеве приняли новый Порядок размещения вывесок Андрей Товстыженко, ZN.UA

утвердила новый Порядок размещения вывесок, который предусматривает критерии размеров, материалов, техники, стилистики и информационного наполнения вывесок. Документ поддержали 80 депутатов.

"Положение запрещает размещение вывески, которая будет закрывать балкон, архитектурный и скульптурный декор фасадов, таблички с названиями улиц и номерами домов", - отметил депутат Киевсовета Сергей Башлаков, который является субъектом представления проекта решения.

Согласно документу, площадь вывески не должна превышать 3 кв. м и сама конструкция должна не создавать препятствий для эксплуатации и ремонта домов, а также соответствовать государственным стандартам и требованиям пожарной, электрической и экологической безопасности. Рекомендуется, чтобы стилистика конструкции гармонировала фасада, на котором она размещается.

В документе прописаны особенности и сроки регистрации вывесок, порядок их размещения, требования к месту расположения, демонтаж самовольно размещенных конструкций и ответственность за их неудовлетворительный внешний вид.

Документом упрощен порядок подачи документов, согласно которым размещаются вывески и установлена полная регламентация всех этапов рассмотрения документов и принятия решений.

Напомним, что 20 марта Киевсовет принял в первом чтении проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере". Документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский.