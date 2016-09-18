В Киеве замглавы АП Таранов разбился на водном мотоцикле

Инцидент произшел возле Гаванского моста.
По имеющимся данным, водный мотоцикл, которым управлял Таранов, столкнулся с баржей возле Гаванского моста. Он скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия расследуются. На месте уже присутствует глава Наполиции Хатия Деканоидзе.
Позже информацию потвердил соведник МВД Антон Геращенко.
Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Государстве Израиль.Интерфакс-Украина