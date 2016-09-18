Топ Новости
<
>

В Киеве замглавы АП Таранов разбился на водном мотоцикле

18 сентября в 17:06

Инцидент произшел возле Гаванского моста.

Таранов
Замглавы АП Таранов погиб в Киеве
Сайт президента Украины
В Киеве в воскресенье, 18 сентября 2016 года, заместителеь главы Администрации президента Украины Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле.

По имеющимся данным, водный мотоцикл, которым управлял Таранов, столкнулся с баржей возле Гаванского моста. Он скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия расследуются. На месте уже присутствует глава Наполиции Хатия Деканоидзе.

Позже информацию потвердил соведник МВД Антон Геращенко.

Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Государстве Израиль.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги Таранов вода мотоцикл Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 26.21
EUR 29.49
Последние новости