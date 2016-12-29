В Киеве заложили два катера "Кентавр" для ВМС Украины

Катера данного типа предназначены для доставки десанта на занятое противником побережье, проведения штурмовых действий и выполнения прочих задач.

В среду, 28 декабря, на киевском заводе "Ленинская кузня" состоялась закладка двух бронированных десантно-штурмовых катеров (БДШК) типа "Кентавр".

Катера данного типа предназначены для доставки десанта на занятое противником побережье, проведения штурмовых действий и выполнения прочих задач, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

БДШК "Кентавр" разработан николаевским "Исследовательско-проектным центром кораблестроения" и является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.

На базе проекта "Кентавр" могут быть созданы катер для сил Специальных операций ВСУ, быстроходный катер для Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, катер огневой піддержки, санитарный катер или пожарный катер.

Вооружение БДШК "Кентавр" может включать два боевых модуля, состоящих из пулемёта (калибра 7,62 или 12,7 миллиметра) и автоматического гранатомёта (калибра 30 или 40 миллиметров), мобильную РСЗО под авиационные неуправляемые реактивные снаряды С-8, пусковую установку "Град", морские мины, танковую термодымовую аппаратуру.

Напомним, 6 декабря состоялась церемония включения в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины двух малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М" "Аккерман" и "Бердянск".

В настоящее время на заводе "Ленинская кузница" строят еще четыре катера этого типа. Всего ВМС ВСУ планировали получить 20 МБАКов проекта 58155, однако пока о закладке новых "Гюрз" речь не идет.

Напомним, к 2020 году планируется кардинально обновить корабельный состав Военно-морских сил Украины и построить около 30 боевых кораблей и катеров.