В Киеве задержали вора в законе Гелу Тбилисского

Уроженец Грузии находился в Киеве около года. За это время он организовал несколько преступных групп, которые занимались похищением автомобилей.

Полиция хочет выдворить вора в законе Гелу Тбилисского на Россию Українські новини

Работники уголовного розыска Главного управления столичной полиции задержали в ресторане в центре КиеваДжошуа Гела по прозвищу Гела Тбилисский.

"51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп. Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне вор в законе крышевал деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям ‑ кражи из автомобилей и завладения транспортными средствами", ‑ рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В прошлом Гела Тбилисский был неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков).

"При содействии правоохранителей мужчине сокращен срок пребывания в Украине. В настоящее время решается вопрос о выдворении Гелы Тбилисского в Российскую Федерацию с запретом въезда на три года", - говорится в сообщении Национальной полиции.

Подробнее о деятельности воров в законе в Украине читайте в статье "Уголовный фронт гибридной войны против Украины" заместителя главы МВД Вадима Трояна в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".