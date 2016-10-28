В Киеве задержали человека, который пытался подкупить следователя ГПУ

Взятку следователю прелагали за возвращение конфискованного янтаря.

ГПУ пресекла попытку передачи взятки sbu.gov.ua

В Киеве задержали человека, пытавшегося дать взятку следователю Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины за закрытие дела и возвращение 200 кг янтаря.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметив что размер предлагаемой взятки был 30 тысяч, однако в какой валюте уточнил. Луценко при этом продемонстрировал фото с долларами. Позднее у человека пытавшегося дать взятку при обыске дома изъяли еще 200 тыс. долларов США.

"У злополучного проходимца, который попался при попытке дать 30 тыс. взятки следователю ГПУ за закрытие дела и возвращение 200 кг янтаря, дома во время обыска изъято еще 200 тыс. долларов", - написал сообщил Луценко.

По словам генпрокурора, следователем, который не купился на взятку, является 31-летний Максим Вишняков, который ранее работал в Крыму.

В августе нынешнего года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.

Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.