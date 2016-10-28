В Киеве задержали человека, который пытался подкупить следователя ГПУ

Взятку следователю прелагали за возвращение конфискованного янтаря.
Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметив что размер предлагаемой взятки был 30 тысяч, однако в какой валюте уточнил. Луценко при этом продемонстрировал фото с долларами. Позднее у человека пытавшегося дать взятку при обыске дома изъяли еще 200 тыс. долларов США.
"У злополучного проходимца, который попался при попытке дать 30 тыс. взятки следователю ГПУ за закрытие дела и возвращение 200 кг янтаря, дома во время обыска изъято еще 200 тыс. долларов", - написал сообщил Луценко.
По словам генпрокурора, следователем, который не купился на взятку, является 31-летний Максим Вишняков, который ранее работал в Крыму.
В августе нынешнего года в Национальной полиции заявили о полном контроле над "янтарной мафией". По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, правоохранители полностью пресекают незаконную добычу янтаря в Ровенской и ряде других областей Украины.
Но уже в сентябре пограничники обнаружили новые незаконные разработки янтаря в Ровенской области.ZN.UA