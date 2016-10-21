В Киеве задержали белоруса-фальшивомонетчика

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Белорус и украинец пытались продать 20 тыс. фальшивых долларов за 10 тыс. настоящих.

В Киеве поймали фальшивомонетчиков Прокуратура города Киева

Киевской местной прокуратурой №5 совместно с сотрудниками СБУ во времязадержаны двое злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, гражданин Украины с гражданином Республики Беларусь, договорились о продаже поддельных купюр номиналом 100 долларов из расчета 50 настоящих долларов за 100 поддельных.

Фальшивомонетчиков разоблачили при попытке сбыта 20 тысяч поддельных долларов за 10 тыс. настоящих. Поддельные купюры изъяты.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 (сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в январе 2016 года сотрудники прокуратуры Киевской области и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области задержали двух украинцев и двух подданных Нидерландов, которые пытались сбыть фальшивые деньги в сумме 1 млн евро.