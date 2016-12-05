В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог

Мэр города подписал распоряжение об организации профилактических мероприятий для защиты киевлян.

В Киеве эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 4%

В столице Украины отмечается обострение ситуации сна 48-й неделе эпидемического сезона (эпидемический сезон в Украине стартовал 28 ноября – ред.), сообщил на брифинге руководитель аппарата Киевской государственной городской администрации Владимир Бонадренко. Заболеваемость превысила эпидпорог на 4% в понедельник, 5 декабря.

По словам чиновника, повышение заболеваемости отмечено у всех возрастных групп, но наибольшее число заболевших среди детей и подростков школьного возраста. В течение недели заболело 7152 детей школьного возраста, что эквивалентно 29,3% от общего числа заболевших.

"Общее число заболевших – 24400, из них 17000 – дети. Впрочем, госпитализированы из них только 123 лица до 17 лет. Об объявлении карантина сейчас речь не идет, так как уровень заболевших в учебных заведениях меньше необходимого показателя. По прогнозам специалистов в январе следующего года может возникнуть необходимость в объявлении карантина, но город готов к такому развитию событий и держит ситуацию на контроле", - отметил Бондаренко.

На брифинге он также рассказал о мерах профилактики, принятых городской властью.

"Более того, городской глава подписал распоряжение об организации профилактических мероприятий для защиты киевлян от заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями", - сообщил руководитель аппарата КГГА.

По мнению чиновника, эти меры не позволят эпидемической ситуации выйти из-под контроля в дошкольных, учебно-воспитательных, лечебно-оздоровительных и общеобразовательных учреждениях, а также на предприятиях и в организациях любой формы собственности.

Ранее превышение эпидпорога отмечалось в трех областях Украины – Луганской, Днепропетровской и Харьковской.

Также главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщала о том, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.