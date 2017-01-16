В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 30,7%

Среди детей заболеваемость снизилась на 6%, среди взрослого населения столицы - на 15%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице ниже эпидпорога torange.biz

Руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко во время брифинга в понедельник, 16 января, сообщил ов столице.

"За вторую неделю этого года зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Общий уровень снизился на 10%. Мы говорим о том, что сейчас он ниже эпидпорога на 30,7%. Мы имеем снижение заболеваемости как среди взрослых, так и среди детей", - отметил Бондаренко.

Как сообщили в КГГА, на прошлой неделе гриппом и ОРВИ заболели 8 тысяч 600 взрослых, что на 15% ниже по сравнению с предыдущим периодом. На прошлой неделе также заболели 11 тысяч 485 детей, что на 6% ниже по сравнению с предыдущим периодом.

По словам Владимира Бондаренко, на момент начала недели ситуация с заболеваемостью в Киеве "далека от каких-либо карантинных мероприятий".

Как и прогнозировали сотрудники Министерства здравоохранения Украины, выход детей и подростков на учебу после каникул вызвал небольшое увеличение заболеваемости.

"Есть незначительное увеличение в связи с тем, что дети пошли в школу, но до эпидпорога и карантина далеко", - резюмировал Бонадренко.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.