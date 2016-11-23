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В Киеве заблокировали здание суда, где рассматривали дело Заверухи

23 ноября в 18:19

Здание заблокировали представители "Правого сектора", "Донбасса" и "Аайдара".

Заверуха
Заверуху и других обвиняют в вооруженном нападении и убийстве двух работников милиции
Варвара Черноиваненко/Facebook

В Киеве протестующие заблокировали здание Апелляционного суда, где сегодня рассматривали дело Виты Заверухи, Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, Николая Мнишенко и Данилы Сытникова, которых обвиняют в причастности к вооруженному нападению и убийству двух сотрудников милиции.

"Блокируем Апелляционный суд снаружи. Тут уже "Правый сектор", "Донбасс", "Аайдар", "С14" и другие. Внутри остаются Юлия Тимошенко, Вита Заверуха, адвокат и инвалид АТО без ног. Должны приехать другие народные депутаты", - написала замглавы информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко в Facebook.

Она также отметила, что под здание суда "подвезли еще автобус "Барсов".

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Ранее сообщалось, что киевский Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения обвиняемым в причастности к нападению и убийству двух правоохранителей Вите Заверухе, Андрею Романюку и Евгению Кошелюку.

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд Киев обвинение Донбасс
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