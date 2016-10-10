В Киеве за сутки выпала месячная норма осадков

Лето в Киеве выдалось жарким и очень сухим. В начале октября почти беспрерывно льют дожди.

В Киеве установлен дождливый рекорд Василий Артюшенко, ZN.UA

По данным Центральной геофизической обсерватории, в воскресенье, 9 октября, в Киеве выпало 39,6 мм осадков, что превысило октябрьскуюна 4,6 мм.

Всего за первую декаду октября на проспекте Науки, где находится метеостанция, уже выпало 74,1 мм осадков, что составило 211% месячной нормы.

"Безусловно, до конца октября в столице еще будут выпадать осадки, которые компенсируют их недобор с июня по сентябрь", - отмечается в сообщении.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в предыдущие четыре месяца в Киеве наблюдался существенный дефицит осадков. В частности, в сентябре их выпало только 5 мм, что составило 11% климатической нормы.

Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в конце недели, 14 октября, в Киеве ожидается снижение температуры до 0-2° тепла ночью, 4-6° тепла днем и первый снег.