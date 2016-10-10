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В Киеве за сутки выпала месячная норма осадков

10 октября в 13:28

Лето в Киеве выдалось жарким и очень сухим. В начале октября почти беспрерывно льют дожди.

погода, дождь
В Киеве установлен дождливый рекорд
Василий Артюшенко, ZN.UA
По данным Центральной геофизической обсерватории, в воскресенье, 9 октября, в Киеве выпало 39,6 мм осадков, что превысило октябрьскую климатическую норму на 4,6 мм.

Всего за первую декаду октября на проспекте Науки, где находится метеостанция, уже выпало 74,1 мм осадков, что составило 211% месячной нормы.

"Безусловно, до конца октября в столице еще будут выпадать осадки, которые компенсируют их недобор с июня по сентябрь", - отмечается в сообщении.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в предыдущие четыре месяца в Киеве наблюдался существенный дефицит осадков. В частности, в сентябре их выпало только 5 мм, что составило 11% климатической нормы.

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Согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в конце недели, 14 октября, в Киеве ожидается снижение температуры до 0-2° тепла ночью, 4-6° тепла днем и первый снег.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев осадки норма обсерватория
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