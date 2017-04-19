В Киеве выявили типографию, которая печатала фальшивые документы террористам "ДНР/ЛНР"

Типография обеспечивала террористов паспортами, документами об образовании, водительскими правами, свидетельствами о рождении и браке.

Документы для террористов "ДНР/ЛНР" печатали в Киеве СБУ

разоблачила в Киеве подпольную типографию, которая печатала террористам фальшивые документы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации "ДНР/ЛНР" и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на машину, паспортами, свидетельствами на проживание и тому подобное.

Во время следственных действий сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования "МГБ ДНР" Валерия Камынина по прозвищу "Док" и Александра Галани - "Майор", а также одного из главарей банды "Призрак" Леонида Ковалева по кличке "Борец", которые находятся в розыске как члены террористической организации.

Контрразведчики изъяли большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише. Также изъяты компьютерная техника и техническое оборудование для подделки документов.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в сентябре 2016 года, 42,1% граждан поддерживают прекращение любых экономических связей между Украиной и территориями ОРДО и ОРЛО (включая социальные выплаты, поставки энергоресурсов, закупку угля и т. д) до полного установления Украиной контроля над этими территориями, не поддерживают – 36%.