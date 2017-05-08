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В Киеве временно ограничили движение на улице Лаврской и проулке Запечерном

8 мая в 12:13

Ограничения будут действовать с 11:00 до 24:00 8 мая. 

Киев улица Лаврская
Движение на улице Лаврской ограничено в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти
Википедия
В связи с проведением в Киеве мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и примерения, сегодня, 8 мая, будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Лаврской и проулке Запечерном.

Как сообщается на сайте МВД, ограничения будут действовать с 11:00 до 24:00 8 мая.

Ведомство обратилось к участникам дорожного движения с просьбой заблаговременно спланировать маршруты движения. 

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МВД

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Напомним, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине. По этом случаю во многих городах Европы и США были проведены массовые празднования.

По материалам: ZN.UA
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