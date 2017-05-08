В Киеве временно ограничили движение на улице Лаврской и проулке Запечерном

Ограничения будут действовать с 11:00 до 24:00 8 мая.

Движение на улице Лаврской ограничено в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти Википедия

В связи с проведением в Киеве мероприятий, приуроченных ко, сегодня, 8 мая, будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на улице Лаврской и проулке Запечерном.

Как сообщается на сайте МВД, ограничения будут действовать с 11:00 до 24:00 8 мая.

Ведомство обратилось к участникам дорожного движения с просьбой заблаговременно спланировать маршруты движения.

МВД

Напомним, сегодня, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.

Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине. По этом случаю во многих городах Европы и США были проведены массовые празднования.