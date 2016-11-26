В Киеве возле памятника жертвам Голодомора зажгли тысячи свечей

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По стране прошла акция "Зажги свечу памяти".

У Мемориала зажгли тысячи свечей

В Киеве возле Мемориала жертвам Голодомора состоялась минута молчания, тысячи пришедших зажгли памятные свечи.

К мемориалу пришли несколько тысяч людей, держа свечи и колоски. Президент Украины Петр Порошенко после своего выступления принял участие в акции "Зажги свечу памяти", положив свою зажженую свечу к Мемориалу жертвам Голодомора. Перед участниками акции выступил свидетель Голодомора 1932-1933 годов Николай Онищенко, рассказав о пережитой трагедии, передает "УНИАН".

Каждый год в 16.00 в День памяти жертв Голодомора многие жители Украины принимают участие в акции "Зажги свечу памяти". Они приходят с зажженой свечей к Мемориалу жертвам Голодомора, а также ставят зажженные свечи на подоконниках своих домов в память о погибших.

Напомним, что сегодня исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины.