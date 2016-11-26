Топ Новости
<
>

В Киеве возле памятника жертвам Голодомора зажгли тысячи свечей

26 ноября в 22:24

По стране прошла акция "Зажги свечу памяти". 

< >
Мемориал Голодомор < >
У Мемориала зажгли тысячи свечей

Мемориал Голодомор
У Мемориала зажгли тысячи свечей
В Киеве возле Мемориала жертвам Голодомора состоялась минута молчания, тысячи пришедших зажгли памятные свечи. 

К мемориалу пришли несколько тысяч людей, держа свечи и колоски. Президент  Украины Петр Порошенко после своего выступления принял участие в акции "Зажги свечу памяти", положив свою зажженую свечу к Мемориалу жертвам Голодомора. Перед участниками акции выступил свидетель Голодомора 1932-1933 годов Николай Онищенко, рассказав о пережитой трагедии, передает "УНИАН". 

Каждый год в 16.00 в День памяти жертв Голодомора многие жители Украины принимают участие в акции "Зажги свечу памяти". Они приходят с зажженой свечей к Мемориалу жертвам Голодомора, а также ставят зажженные свечи на подоконниках своих домов в память о погибших. 

Напомним, что сегодня исполняется 84-я годовщина организованного коммунистической властью бывшего СССР геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов, который унес жизни более четырех миллионов человек, или 13% всего населения Украины. 

голодомор1
Василий Артюшенко, ZN.UA
голодомор2
Василий Артюшенко, ZN.UA
Голодомор3
Василий Артюшенко, ZN.UA
Голодомор4
Василий Артюшенко, ZN.UA
голодомор5
Василий Артюшенко, ZN.UA
голодомор6
Василий Артюшенко, ZN.UA
Голодомор7
Василий Артюшенко, ZN.UA
Голодомор9
Василий Артюшенко, ZN.UA
Голодомор10
Василий Артюшенко, ZN.UA

По материалам: УНИАН
Читайте также
Тэги свечи память жертвы участок акции тысяча Киев Украина день
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости