В Киеве возле метро "Академгородок" произошел пожар

В результате возгорания трансфоматорной подстанции были обесточены 34 дома.

На Академгородке вспыхнул пожар 112 Украина

В Киеве в районе метро "Академгородок" произошел масштабный пожар , в результате возгорания трансфоматорной подстанции были обесточены 34 дома, сообщает 112 Украина

В большинстве домов восстановили электроснабжение, без света остаются четыре дома.

По данным корреспондента телеканала, сейчас пожар на трансформаторной подстанции ликвидирован. По словам жильцов дома, на эту станцию большая нагрузка, поскольку здесь много жилых домов, недалеко от метро, крупные супермаркеты, ввиду перенапряжения мог и произойти этот пожар.

Работы по ремонту трансформаторной подстанции начались уже вечером. Работа может затянуться, потому что подстанция выгорела дотла.

Сегодня в 20:18 спасателям сообщили о возгорании трансфоматорной подстанции на ул. Ирпенской, однако пожарные не сразу смогли начать тушить пожар, а только после отключения подстанции работниками "Киевэнерго" и письменного разрешения на работы. Поэтому огонь погасили только в 21:44.

Ранее в Киеве возле Берковецкого кладбища произошел масштабный пожар.