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В Киеве во время "Евровидения" начнут работать речные трамваи

26 апреля в 05:17

Речные трамваи будут курсировать между Почтовой площадью и набережной около Международного выставочного центра.

Речной вокзал Киев
В Киеве запустят речные трамваи
rpea.com.ua
В Киеве во время "Евровидения" начнут работать речные трамваи, которые будут курсировать межу Постовой площадью и набережной около Международного выставочного центра. Э

Планируется, что трамваев будет семь, но в случае большого пассажиропотока могут добавить еще три, сообщила пресс-служба столичной горадминистрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Я надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время "Евровидения". Мы планируем, что он будет курсировать не только в пределах столицы, но и соединять Киев с другими городами, в частности, с Каневом", - сказал Кличко. 

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На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Евровидение Киев трамвай Украина Кличко
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