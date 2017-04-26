Речные трамваи будут курсировать между Почтовой площадью и набережной около Международного выставочного центра.

В Киеве запустят речные трамваи rpea.com.ua

В Киеве во время "Евровидения" начнут работать речные трамваи, которые будут курсировать межу Постовой площадью и набережной около Международного выставочного центра. Э

Планируется, что трамваев будет семь, но в случае большого пассажиропотока могут добавить еще три, сообщила пресс-служба столичной горадминистрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Я надеюсь, что речной трамвай будет работать в Киеве не только во время "Евровидения". Мы планируем, что он будет курсировать не только в пределах столицы, но и соединять Киев с другими городами, в частности, с Каневом", - сказал Кличко.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.