В Киеве вандалы облили краской памятник Владимиру Великому

Пятна красной краски остались также на асфальте у подножия памятника.

В Киеве неизвестные облили красной краской памятник Владимиру Великому на Владимирской горке. К месту происшествия вызвали правоохранителей, работала оперативно-следственная группа.

"Памятник облили красной краской, предположительно, из стеклянной емкости. Сообщение внесено в Журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации", - рассказала спикер столичной полиции Оксана Блищик, передает 112.ua.

Как известно, памятник Владимиру Великому построили в 1853 году.

Бронзовая статуя крестителя Руси достигает 4,4-метровой высоты и стоит на 16-метровом постаменте.