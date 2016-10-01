В Киеве в воскресенье температура поднимется до +25°

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Бабье лето продолжает радовать украинцев.

Андрей Товстыженко, ZN.UA

В ближайшие сутки в Украине в поле повышенного атмосферного давления ожидается сухая и по-летнему теплая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 2 октября, без осадков. В южной части и Прикарпатье местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-20°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 октября самая высокая температура днем была 26,0 в 1915г., самая низкая ночью -2,5 в 1902 году.

В понедельник, 3 октября, в западных, днем и в Житомирской, Винницкой областях небольшие, в Закарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 18-23°, в западных областях 13-18º.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

Бабье лето царит в Украине Укргидрометцентр

Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15° и снизилась до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.