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В Киеве в воскресенье ограничат вход на некоторых станциях метро из-за футбольного матча

1 октября в 11:49

2 октября возможно изменение в работе столичного метрополитена.

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На станциях метро "Дворец спорта" и "Олимпийская" 2 октября могут ограничить вход
Андрей Товстыженко, ZN.UA

В связи с проведением в Киеве футбольного матча "Динамо"-"Зирка" в воскресенье, 2 октября, возможно изменение в работе столичного метрополитена.

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро "Дворец спорта" и "Олимпийская", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольный клуб "Заря" будет проводить еврокубковые матчи в Киеве, поскольку луганчанам не разрешили играть матчи Лиги Европы в Запорожье.

По материалам: ZN.UA
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