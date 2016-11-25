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В Киеве в подземном электрическом коллекторе ТЭЦ случился пожар

25 ноября в 00:50

Пожар не могли потушить несколько часов.

Коллектор пожар
Пожарные несколько часов тушили возгарание в киевском коллекторе

В Киеве в подземном электрическом коллекторе ТЭЦ на ул. Жилянская 85 случился крупный пожар, сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.  

"Вызов поступил в 18:09, и по прибытию на место спасатели установили, что возгорание произошло в туннеле, где проходят кабели под напряжением в 10 тыс. киловатт. Отключили электропитание сотрудники "Киевэнерго" в 19:36. В 21:06 они дали пожарным письменное разрешение на ликвидацию возгорания. В 22:49 пожар полностью ликвидировали. На месте работали пять единиц основной и специальной техники и 25 человек личного состава. Никто не пострадал", - сообщила ЛІГА.net пресс-секретарь ГСЧС. 

Электропитание переключили на другую ветку, поэтому угрозы отключения света в отдельных районах Киева больше нет. 

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Пожарным пока точно неизвестно, что послужило причиной возгорания. Возможно, был поврежден один из проложенных кабелей.    

По материалам: ЛІГА.net
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