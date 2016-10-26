В Киеве установят памятник Симону Петлюре

После ликвидации памятников деятелям оккупационного режима большевиков в Украине воздвигнут монументы героям собственной истории.

Правительство одобрило установку памятника одному из героев Украинской революции 1917-1921 годов Украинский институт национальной памяти

В рамках празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов планируется установить в Киеве монумент Соборности и памятник главе Директории и главному отаману Украинской народной республики Симону Петлюре.

План мероприятий к 100-летию Украинской революции утвердил Кабинет министров.

"Данным проектом предусматривается проведение мероприятий на протяжении 2017-2021 годов при участии представителей иностранных государств", - сказал министр культуры Украины Евгений Нищук на заседании правительства.

По его словам, планируется сооружение монументов, памятных досок и памятников в регионах.

В январе 2015 года вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил, что вместо памятника Щорсу на бульваре Шевченко в Киеве целесообразнее установить памятник Симону Петлюре.

Подробнее о Симоне Петлюре читайте в материале "Симон Петлюра и Директория УНР в оценках Михаила Грушевского. К 130-летию со дня рождения Симона Петлюры" в еженедельнике "Зеркало недели".