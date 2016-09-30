В Киеве установят 4 тысячи камер наблюдения

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Киевские власти уже выделили деньги на закупку 300 камер на дорогах, мостах и въездах в столицу.

Столичная власть будет следить за гражданами повсюду smartek.az

В рамках внедрения системы "Безопасный город" в столице будет установлено около 4 тыс. камер видеонаблюдения, объединенных в единую систему, сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

При этом он отметил, что уже в ближайшее время на столичных улицах установят первые 300 камер видеонаблюдения.

"Уже инвестировано в закупку и установку 300 камер на дорогах, мостах, въездах и выездах в Киев. Их будут устанавливать по приоритетности - на дорогах с более интенсивным движением камер будет больше, чем на менее загруженных. Это необходимо в связи с увеличением транспортного потока в столице", - сказал Плис.

Также планируется установить 3600 камер на объектах социальной инфраструктуры: школах, детских садах, больницах, музеях и т.п.

В июне 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что система видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине полноценно заработает в следующем году.

Как писало ZN.UA, по предварительным оценкам экспертов, реализация проекта фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на национальном уровне может принести в казну до 20 млрд грн только в первый год использования.