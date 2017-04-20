В Киеве уберут 75% наружной рекламы

Размещение наружной рекламы будет запрещено в исторических местах, в скверах, парках, на перекрестках.

Операторам рекламного бизнеса предложат размещение рекламы на урнах, скамейках, общественных уборных и собачьих уборных Хмарочос

утвердил изменения в Концепцию размещения внешней рекламы в столице, согласно которым территорию города поделят на пять форматных зон с отдельным режимом размещения объектов внешней рекламы в каждой.

В нулевой форматные зоне предлагается запретить размещение любых объектов наружной рекламы. Такой зоной будут исторические места, скверы, парки, перекрестки и транспортные развязки. Максимальный размер рекламного поля — 75 кв. допускается в четвертой зоне, куда будут входить магистральные улицы, проспекты, шоссе за пределами центральной части города.

"Реализация этого решения позволит сократить количество наземных рекламных средств на 74-75%. До 3000 разрешений утрачивают силу до конца этого года", - отметил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Концепцией предусматривается запрет на размещение рекламных средств на пешеходных и велосипедных дорожках, аллеях, распределительных полосах шириной менее 2 м, ближе чем 10 м до перекрестков улиц, пешеходных переходов и остановок; ближе 20 м до транспортных развязок; ближе чем 50 метров от регулируемых железнодорожных переездов.

"В связи с тем, что мест для размещения рекламы в столице станет значительно меньше, мы предлагаем операторам рекламного бизнеса альтернативу. Отныне, согласно новым правилам, элементами объектов благоустройства, которые используются как рекламоносители, считаются: урна, лавочка, общественная уборная и собачья уборная. То есть операторы рынка смогут размещать там свою рекламу. Эти элементы благоустройства могут быть установлены, в том числе, и самими представителями рекламного бизнеса. Главное требование к таким элементам – они не должны препятствовать свободному движению пешеходов", - отметил депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

Напомним, что 20 марта Киевсовет принял в первом чтении проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере". Документом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык — украинский.