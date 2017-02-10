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В Киеве создадут парк "Почайна"

10 февраля в 21:46

Парк разместится в Оболонском районе. 

Киевсовет
Киевсовет проголосовал за создание одного парка и четырех скверов
КГГА

Киевский городской совет поддержал создание парка культуры и отдыха "Парк Почайна", сообщается в решении совета.  

Согласно решению, земельному участку ориентировочной площадью 10,10 га, расположенному вдоль реки Почайна к заливу Волковатый между проспектом Степана Бандеры и улицей Электриков в Оболонском районе, предоставляется особый охраняемый статус. 

Также депутаты проголосовали за создание в столице еще четырех скверов: ул. Правды напротив домов 70-76 в Подольском районе; ул. Вишняковская, между домами 5, 5А, 5Б в Дарницком районе; ул. Вишняковская, 8 в Дарницком районе; пересечение ул. Вышгородская и ул. Резервная в Оболонском районе.

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Ранее Киевский городской совет дал разрешение на разработку проекта землеустройства отвода земельного участка Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни — Музей Революции Достоинства. Решение поддержали 103 депутата.

По материалам: ZN.UA
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