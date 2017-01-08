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В Киеве состоялось рождественское шествие со звездами

8 января в 12:48

Перед жителями и гостями столицы выступили фольклорные коллективы и актеры театра "Мост".

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Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киеве прошло традиционное рождественское шествие со звездами, которое завершилось праздничным концертом на Софийской площади.

Среди исполнителей, выступивших на Рождество перед жителями и гостями столицы – фольклорные коллективы "Божичі", "Володар", "Роксоланія" и "Многая літа", ансамбль старинной музыки "Хорея козацька", а также детские группы "Орелі" и "Райгородок".

Также состоялся ветреп в исполнении театра "Мост", театрализованное действо по спектаклю "Райское дело" в исполнении актеров Национального академического драматического театра им. Ивана Франка.

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По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Новый год и Рождество являются самыми любимыми новогодними праздниками для большинства украинцев. При этом 43% больше любят Новый год, 42% – Рождество. Еще 5% отметили как самый любимый праздник День Святого Николая, 3% – Старый Новый год. 5% не нравится ни один из перечисленных праздников, не определились – 3%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Рождество театр праздник
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