В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость среди детей снизилась на 7,8% по сравнению с прошлой неделей. Общая заболеваемость снизилась на 4,6%.

Заболеваемость увеличилась среди взрослых, но снизилась среди детей Андрей Товстыженко, ZN.UA

Заместитель главы Киевской городской государственной администрациирассказал о том, что заболевших гриппом и ОРВИ в Киеве стало меньше на 4,6%. На минувшей неделе в столице зарегистрированы 46419 заболевших.

"В настоящее время в столице наблюдается снижение интенсивности эпидпроцесса. Увеличивается заболеваемость среди взрослых, а среди детей, наоборот, наблюдается снижение уровня заболеваемости на 7,8% по сравнению с прошлой неделей. В структуре заболеваемости за 51 неделю дети составляют 59,4%, преимущественно болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет (14930 человек)", - отметил Николай Поворозник.

По словам заместителя главы КГГА, в период с 19 по 25 декабря госпитализированы 574 человека, из них 266 – дети.

"За неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинированы от гриппа 687 человек, с начала эпидемического сезона вакцинированы 11074 человека, из них 2257 детей", - отметил заместитель главы КГГА.

Ранее главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сообщила, что этой зимой в Украине будут циркулировать три штамма вируса гриппа. Новой эпидемии гриппа в Минздраве не ожидают. Вирусы старые и знакомые, ничего трагического в них нет.