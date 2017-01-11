В Киеве реконструируют фонтаны на Майдане

От систем водо- и электроснабжения фонтаны отключили во время Революции Достоинства.

В Киеве будет реконструкция фонтанов moygrad.kiev.ua

На Майдане Независимости в Киеве реконструируют "Большой" и "Малые" фонтаны , расположенные на четной стороне улицы Крещатик.

"В прошлом году мы возобновили работу почти всех знаковых фонтанов столицы, в том числе самого высокого фонтана, находящегося на Русановском канале. Незавершенными остались два фонтанные комплексы - большие и малые чаши на Крещатике... Мы планируем возобновить работу фонтана в мае этого года. Уже начат демонтаж поврежденных конструкций, "Киевводфонд" работает над подготовкой детальной проектно-сметной документации, чтобы определить объемы необходимого финансирования", – цитирует заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева сайт КГГА.

Сообщается также, что работа фонтанов была прекращена с момента отключение их систем от электро- и водоснабжения, которое произошло во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Согласно сообщению, "реконструкция фонтанов удовлетворит рекреационные и эстетические потребности жителей и гостей столицы, повысит архитектурно-дизайнерский статус и уровень туристической привлекательности Киева. Проектом предусмотрено выполнение работ по реконструкции фонтанов без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов".

Реконструировать фонтаны будут за счет бюджета Киева.

Как сообщалось, в Киеве 28 мая 2016 года, ко Дню города, состоялось открытие комплекса 30-метровых фонтанов на Русановском канале.