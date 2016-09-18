В Киеве протестующие пытались заблокировать проход на территорию посольства РФ

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Активисты повредили заградительную сетку.

Активисты пытались снести забор возле посольства РФ 112.ua

Около десяти активистов пытались загородить проход ко входу в здание посольства РФ в Киеве, где установлен избирательный участок для выборов в Госдуму РФ

Активисты пытались снести забор, в результате чего была повреждена заградительная сетка, однако правоохранители оттеснили их. В частности, среди протестующих замечен экс-нардеп, а ныне депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Несмотря на попытки блокирования работы избирательного участка на территории посольства, желающие проголосовать могут пройти на его территорию через кордон правоохранителей, которые охраняют дипучреждение. На месте работает 30 нацгвардейцев.

Также один из активистов, который пытался проникнуть на территорию посольства, задержан и доставлен в управление полиции. Данные о его личности уточняются.

Между тем, Мирошниченко утверждает, что это депутат Киевсовета Владимир Назаренко (фракция "Свобода").

Как сообщалось ранее, сегодня в диппредставительствах России в Украине открылись избирательные участки, где проходят выборы в Государственную Думу. Также сегодня стартовали выборы в Госдуму на территории аннексированного Крыма.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.