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В Киеве прошла акция "На велосипеде на работу"

25 апреля в 22:55

Участники акции популяризирует велосипед, как средство повседневного транспорта. 

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На велосипеде на работу < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киеве состоялась акции "На велосипеде на работу", сообщает пресс-служба Ассоциации велосипедистов Киева. 

Сбор участников прошел на смотровой площадке в Мариинском парке в 8:00. Прибывших велосипедистов угощали круассанами и кофе. 

В акции приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. 

Целью акции является популяризации велосипеда как повседневного вида транспорта. По мнению участников, активное использование велосипеда приведет к снижению в Киеве шума и выбросов выхлопных газов.   

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Столичная власть планирует провести эксперимент – обустроить велосипедные дорожки на улицах, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По материалам: Василий Артюшенко, ZN.UA
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Тэги велосипед Киев акции участок транспорт Виталий Кличко работа власть
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