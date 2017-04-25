В Киеве прошла акция "На велосипеде на работу"

Участники акции популяризирует велосипед, как средство повседневного транспорта.

В Киеве состоялась акции "На велосипеде на работу", сообщает пресс-служба Ассоциации велосипедистов Киева.

Сбор участников прошел на смотровой площадке в Мариинском парке в 8:00. Прибывших велосипедистов угощали круассанами и кофе.

В акции приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Целью акции является популяризации велосипеда как повседневного вида транспорта. По мнению участников, активное использование велосипеда приведет к снижению в Киеве шума и выбросов выхлопных газов.

Столичная власть планирует провести эксперимент – обустроить велосипедные дорожки на улицах, где есть выделенные полосы для общественного транспорта, сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.