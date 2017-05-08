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В Киеве прошел военно-исторический фестиваль "Перемога.UA"

8 мая в 15:11

Участники фестиваля воспроизвели бой 1945 года между войсками союзников и вермахтом.

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Фото Сергей Нужненко / Радио Свобода

Военно-исторический фестиваль "Перемога.UA", приуроченный к годовщине окончания Второй мировой войны, прошел на территории мототрека "Пирогово" под Киевом. Фестиваль в формате "живая история" предполагает полный доступ зрителей к площадкам, где происходят реконструкции исторических событий и к музею военной техники под открытым небом.

Посетив лагеря разных армий, гости могли увидеть реконструкцию полевой жизни солдат, познакомиться с их обмундированием, снаряжением, бытовыми предметами, личным оружием и образцами военной техники. В течение дня гости фестиваля смогли увидеть разные стороны солдатской жизни армий Второй мировой, узнать, в каких условиях жили солдаты, как работал госпиталь, как проводилась строевая подготовка и организовывался фронтовой отдых.

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По материалам: РБК-Украина
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Тэги фестиваль военный история техника оружие войска война Пирогово музей
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