В Киеве прошел марш в защиту прав животных

Участники призывают власти усилить ответственность за жестокое обращение с животными.
В центре Киева прошел марш в защиту прав животных, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек, передает УНИАН.
Участники митинга призвали власти усилить ответственность за жестокое обращение с животными, а также ограничить их использование с развлекательной целью. В частности, активисты предложили ограничить использование животных для заработка или развлечения, например, в цирках, зоопарках, для фотографирования на улицах.
"Мы выступаем против жестокого обращения и по гуманный забой животных, используемых в сельском хозяйстве, например, коров, свиней, а также пушных зверей", - заявила организатор Юлия Петренко.
Участники акции призывают власти поддержать законопроект №5119-1. "Разработан большой перечень требований, который мы направим в Кабинет министров и Киевскую городскую государственную администрацию", - сообщила Петренко, добавив, что сейчас аналогичные акции проходят в Варшаве и Риме.
Верховная Рада приняла за основу изменения в законы "О защите животных от жестокого обращения", Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным. Законопроект №5119-1 в первом чтении поддержали 243 народных депутата.УНИАН