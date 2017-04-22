В Киеве прошел марш в защиту прав животных

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Участники призывают власти усилить ответственность за жестокое обращение с животными.

В центре Киева прошел марш в защиту прав животных, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек, передает УНИАН.

Участники митинга призвали власти усилить ответственность за жестокое обращение с животными, а также ограничить их использование с развлекательной целью. В частности, активисты предложили ограничить использование животных для заработка или развлечения, например, в цирках, зоопарках, для фотографирования на улицах.

"Мы выступаем против жестокого обращения и по гуманный забой животных, используемых в сельском хозяйстве, например, коров, свиней, а также пушных зверей", - заявила организатор Юлия Петренко.

Участники акции призывают власти поддержать законопроект №5119-1. "Разработан большой перечень требований, который мы направим в Кабинет министров и Киевскую городскую государственную администрацию", - сообщила Петренко, добавив, что сейчас аналогичные акции проходят в Варшаве и Риме.

Верховная Рада приняла за основу изменения в законы "О защите животных от жестокого обращения", Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно внедрения гуманного отношения к животным. Законопроект №5119-1 в первом чтении поддержали 243 народных депутата.