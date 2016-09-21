В Киеве прощаются с замглавы АП Андреем Тарановым

Проводить Таранова в последний путь пришли политики, военные, сотрудники СБУ и полиции.

В Киеве 21 сентября проходит церемония прощания с заместителем главы АП Андреем Тарановым, погибшим 18 сентября.

Гражданская панихида проходила в Доме офицеров. С 10 утра к зданию пришли сотни людей. Попрощаться с Тарановым пришли многие украинские политики и работники правоохранительных ведомств. Среди них – Хатия Деканоидзе, Антон Геращенко, Арсен Аваков, Юрий Луценко, Виктор Муженко.

Похоронят Таранова на Байковом кладбище.

Напомним, 18 сентября заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов разбился на водном мотоцикле в Киеве. Инцидент произошел около Гаванского моста на Днепре, где водный мотоцикл Таранова столкнулся с баржей.

Андрей Таранов с ноября 2014 по декабрь 2014 года занимал должность первого заместителя начальника департамента Службы безопасности Украины. С 26 декабря 2014 года являлся заместителем главы Администрации президента Украины. Он также занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Израиле.