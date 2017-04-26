В Киеве прокуроры со всей Украины избирали ведомственное самоуправление

ГПУ обнародовала состав нового Совета прокуроров, который будет отвечать за кадровую политику ведомства.

Всеукраинская конференция прокуроров, которая состоялась в Киеве 26 апреля, избрала состав нового Совета прокуроров и Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

Как сообщила пресс-служба ГПУ, в конференции приняли участие 464 делегата со всей страны и генпрокурор Юрий Луценко, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская, члены парламентского комитета по вопросам обеспечения деятельности правоохранительных органов, представители консультативной миссии Европейского Союза.

Путем тайного голосования сотрудники ГПУ избрали 11 членов Совета прокуроров и пять - Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В новый состав высшего органа прокурорского самоуправления вошли: от ГПУ – Г. Кравченко и А. Фоменко; от региональных прокуратур – И. Гойденко, С. Елисеев, Т. Коваленко, Н. Мисюра; от местных прокуратур – Н. Лещик, А. Нестерова, В. Пронозюк, А. Санин, А. Сосонский.

Напомним, с 15 апреля глава ГПУ утратил полномочия кадровых назначений в структуре органов прокуратуры. Нововведение связано со вступлением в силу изменений в закон о прокуратуре в части выполнения положений о функционировании органов прокурорского самоуправления и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Высший орган прокурорского самоуправления – Совет прокуроров избирается сроком на пять лет. Задачами Квалификационно-дисциплинарной комиссии являются рассмотрение дисциплинарных производств в отношении работников прокуратуры, отбор кандидатов на должности и перевод прокуроров между разными органами прокуратуры.

В результате реформирования прокуратуры органы самоуправления должны получить контроль над кадровыми решениями в ведомстве.