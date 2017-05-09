В Киеве произошли стычки между сторонниками и противниками "Бессмертного полка"

Радикалы в камуфляже сцепились с поклонниками российской идеологии.

Стычка произошла между участниками шествия и людьми в камуфляже в районе метро "Арсенальная" в Киеве на акции под названием "Никто не забыт, ничто не забыто", сообщает РБК-Украина.

Организаторы акции, являющейся клоном российского "Бессмертного полка", призывали граждан прийти на акцию с портретом своего родственника или знакомого, участника Второй мировой войны, и почтить память погибших. Противники акции держали в руках плакаты с информацией о репрессиях советской власти во время Второй мировой.

Между носителями разных мировоззрений розразились словесные перепалки, не обошлось без кратковременных стычек.

Сомнительную акцию "Бессмертный полк" в Киеве пытались забросать краской и дымовыми шашками. Полиция не выпустила националистов ОУН из офиса, но они все же пытаются докинуть до участников пророссийского марша из окна.