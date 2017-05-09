В Киеве проходят акции посвященные Дню победы - онлайн

Полиция пытается следить за порядком на улицах в праздничный день.

В Киеве отмечают День победы над нацизмом. Оксана Блищик / Facebook

в Киеве запланирован ряд акций. В частности, в столице должно пройти шествие под названием "Бессмертный полк". Аналогичную акцию ежегодно проводят в России. Намерение провести ее в Украине вызвало возмущение у нациоанлистических организаций, в частности ОУН.

Полиция уже заблокировала офис организации, чтобы не позволить ей прибегнуть к агрессивным действиям.

Следите за ходом событий в Киеве на 9 мая в онлайн-трансляции на ZN.UA.