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В Киеве проходят акции посвященные Дню победы - онлайн

9 мая в 11:09

Полиция пытается следить за порядком на улицах в праздничный день.

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В Киеве отмечают День победы над нацизмом.
Оксана Блищик / Facebook
День победы над нацизмом в Киеве запланирован ряд акций. В частности, в столице должно пройти шествие под названием "Бессмертный полк". Аналогичную акцию ежегодно проводят в России. Намерение провести ее в Украине вызвало возмущение у нациоанлистических организаций, в частности ОУН.

Полиция уже заблокировала офис организации, чтобы не позволить ей прибегнуть к агрессивным действиям.

Следите за ходом событий в Киеве на 9 мая в онлайн-трансляции на ZN.UA.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев акция Победы националисты
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