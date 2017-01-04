В Киеве продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

Среди школьников заболеваемость снизилась на 35,5%, среди взрослого населения столицы - на 49,2%.

Заболеваемость снизилась среди всех категорий населения pixabay.com

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал ов столице.

Так, по словам Поворозника, в первые дни января, состоянием на 3 число, за медицинской помощью в больницы и поликлиники Киева обратилось 7 тысяч 517 человек. За аналогичный период на прошлой неделе этот показатель составлял 16 тысяч 684 человека.

"Наблюдается снижение заболеваемости на 57,1%. Снижение обеспечивается за счет взрослого и детского населения", - подчеркнул Поворозник.

С начала января в столице заболело 3 тысячи 892 ребенка (9 тысяч 668 детей на прошлой неделе) – заболеваемость снизилась на 59,7%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей до одного года снизилась на 45,9%, среди детей от одного года до четырех лет – на 55,2%, среди детей от пяти до девяти лет – на 57,9%, среди подростков от 10 до 14 лет – на 65,4%, среди подростков от 15 до 17 лет – на 69,8%.

Всего среди детей и подростков школьного возраста заболеваемость снизилась на 35,5%. Среди взрослых заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 49,2%, отметил Николай Поворозник.

По словам заместителя главы КГГА, в лечебные учреждения Киева 2 и 3 января госпитализированы 169 человек, в том числе 99 детей.

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