В Киеве появится вторая очередь мемориала жертвам Голодомора

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Строительство начнется уже в ближайшее время, уверяют в Кабинете министров.

В Киеве достроят мемориал жертвам Голодомора

Вторая очередь мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов будет построена в ближайшее время, заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"В понедельник состоится первое заседание оргкомитета по возведению второй очереди мемориала жертвам геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, который размещен в Парке Славы. Убежден, что необходимо завершить строительство как можно скорее, чтобы почтить память миллионов людей, погибших от рук коммунистического режима", - сообщил Кубив на своей странице в Facebook.

По его словам, в рамках Дней памяти жертв Голодомора состоится презентация канадского фильма "Горький урожай", который посвящен тем трагическим событиям.

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День памяти жертв Голодомора приходится на четвертую субботу ноября.

По данным исследования НАН Украины, потери Украины за годы Голодомора в 1932-1934 годах составили около 4,5 миллиона человек. Абсолютное большинство украинцев (72%) согласны с тем, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.