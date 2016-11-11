В Киеве появится вторая очередь мемориала жертвам Голодомора

Строительство начнется уже в ближайшее время, уверяют в Кабинете министров.
Вторая очередь мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов будет построена в ближайшее время, заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
"В понедельник состоится первое заседание оргкомитета по возведению второй очереди мемориала жертвам геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, который размещен в Парке Славы. Убежден, что необходимо завершить строительство как можно скорее, чтобы почтить память миллионов людей, погибших от рук коммунистического режима", - сообщил Кубив на своей странице в Facebook.
По его словам, в рамках Дней памяти жертв Голодомора состоится презентация канадского фильма "Горький урожай", который посвящен тем трагическим событиям.
День памяти жертв Голодомора приходится на четвертую субботу ноября.
По данным исследования НАН Украины, потери Украины за годы Голодомора в 1932-1934 годах составили около 4,5 миллиона человек. Абсолютное большинство украинцев (72%) согласны с тем, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.ZN.UA