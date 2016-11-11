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В Киеве появится вторая очередь мемориала жертвам Голодомора

11 ноября в 19:22

Строительство начнется уже в ближайшее время, уверяют в Кабинете министров. 

Мемориал жертвам Голодомора
В Киеве достроят мемориал жертвам Голодомора

Вторая очередь мемориала жертвам Голодомора 1932-1933 годов будет построена в ближайшее время, заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив. 

"В понедельник состоится первое заседание оргкомитета по возведению второй очереди мемориала жертвам геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов, который размещен в Парке Славы. Убежден, что необходимо завершить строительство как можно скорее, чтобы почтить память миллионов людей, погибших от рук коммунистического режима", - сообщил Кубив на своей странице в Facebook. 

По его словам, в рамках Дней памяти жертв Голодомора состоится презентация канадского фильма "Горький урожай", который посвящен тем трагическим событиям. 

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День памяти жертв Голодомора приходится на четвертую субботу ноября. 

По данным исследования НАН Украины, потери Украины за годы Голодомора в 1932-1934 годах составили около 4,5 миллиона человек. Абсолютное большинство украинцев (72%) согласны с тем, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

По материалам: ZN.UA
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