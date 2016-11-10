В Киеве появились бульвар Вацлава Гавела и сквер волонтеров АТО

Переименование улиц прошло все необходимые процедуры, в том числе общественное обсуждение.

Бульвар коммуниста Ивана Лепсе переименовали в бульвар антикоммуниста Вацлава Гавела wishestrumpet.com

Депутаты Киевского городского совета одобрили переименование бульвара Ивана Лепсе в бульвар Вацлава Гавела.

Кроме того, улица Софьи Перовской переименована в улицу Евгении Мирошниченко (Шевченковский р-н), а улица Перспективная — в улицу Игоря Брановицкого (Печерский р-н).

Решением Киевсовета безымянная площадь на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинской в Оболонском районе названа в честь Леонида Телятникова, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Скверу на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе присвоено название Сквер имени волонтеров АТО, а скверу на Владимирском проезде, 1 - название Литовский.

В 2006 году в интервью "Зеркалу недели" Вацлав Гавел заявил, что всегда готов поддержать Украину.

Подробнее о Вацлаве Гавеле читайте в материале ZN.UA "Вацлав Гавел: интеллектуал, одолевший Абсурдистан".