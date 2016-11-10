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В Киеве появились бульвар Вацлава Гавела и сквер волонтеров АТО

10 ноября в 12:53

Переименование улиц прошло все необходимые процедуры, в том числе общественное обсуждение.

Вацлав Гавел
Бульвар коммуниста Ивана Лепсе переименовали в бульвар антикоммуниста Вацлава Гавела
wishestrumpet.com
Депутаты Киевского городского совета одобрили переименование бульвара Ивана Лепсе в бульвар Вацлава Гавела.

Кроме того, улица Софьи Перовской переименована в улицу Евгении Мирошниченко (Шевченковский р-н), а улица Перспективная — в улицу Игоря Брановицкого (Печерский р-н).

Решением Киевсовета безымянная площадь на пересечении улиц Маршала Малиновского и Добрынинской в Оболонском районе названа в честь Леонида Телятникова, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Скверу на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе присвоено название Сквер имени волонтеров АТО, а скверу на Владимирском проезде, 1 - название Литовский.

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В 2006 году в интервью "Зеркалу недели" Вацлав Гавел заявил, что всегда готов поддержать Украину.

Подробнее о Вацлаве Гавеле читайте в материале ZN.UA "Вацлав Гавел: интеллектуал, одолевший Абсурдистан".

По материалам: ZN.UA
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