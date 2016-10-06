В Киеве появилась улица Иоанна Павла II

Улицу Патриса Лумумбы переименовали в улицу Иоанна Павла II, проспект Воссоединения — в проспект Соборности, Московскую площадь — в Демеевскую площадь.

Вместо улицы Патриса Лумумбы (кто это) в Киеве появилась улица римского папы Иоанна Павла II

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании улицы, проспекта и площади, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно решению, которое поддержали 70 депутатов, переименованы:

- улицу Патриса Лумумбы — в улицу Иоанна Павла II (Печерский р-н);

- проспект Воссоединения — в проспект Соборности (Печерский р-н);

- Московскую площадь — в Демеевскую площадь (Голосеевский р-н).

"Данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижения на пути к европейским ценностям, а также памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость", - говорится в сообщении Киевсовета.

Напомним, что единственный визит главы Католической церкви в независимую Украину состоялся в 2001 году, когда приезжал папа римский Иоанн Павел II.

Согласно решению Киевсовета от 7 июля, Московский проспект переименован в проспект Степана Бандеры. Кроме того, улицу Кутузова переименовали в улицу генерала Алмазова, генерал-хорунжего Армии УНР; переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцола, украинского писателя; улицу Баумана — в улицу Януша Корчака, польского педагога и публициста; улицу Суворова - в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, генерал-полковника Армии УНР.