В Киеве появилась улица Иоанна Павла II

Улицу Патриса Лумумбы переименовали в улицу Иоанна Павла II, проспект Воссоединения — в проспект Соборности, Московскую площадь — в Демеевскую площадь.
Согласно решению, которое поддержали 70 депутатов, переименованы:
- улицу Патриса Лумумбы — в улицу Иоанна Павла II (Печерский р-н);
- проспект Воссоединения — в проспект Соборности (Печерский р-н);
- Московскую площадь — в Демеевскую площадь (Голосеевский р-н).
"Данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижения на пути к европейским ценностям, а также памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость", - говорится в сообщении Киевсовета.
Напомним, что единственный визит главы Католической церкви в независимую Украину состоялся в 2001 году, когда приезжал папа римский Иоанн Павел II.
Согласно решению Киевсовета от 7 июля, Московский проспект переименован в проспект Степана Бандеры. Кроме того, улицу Кутузова переименовали в улицу генерала Алмазова, генерал-хорунжего Армии УНР; переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцола, украинского писателя; улицу Баумана — в улицу Януша Корчака, польского педагога и публициста; улицу Суворова - в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, генерал-полковника Армии УНР.ZN.UA