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В Киеве посвятили в волонтеры "Евровидения"

25 апреля в 22:06

Флешмоб открыл мэр Киева Виталий Кличко. 

волонтеры Киев
В Киеве посвятили волонтеров
В центре Киева состоялось посвящение в волонтеры песенного конкурса Евровидение-2017, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. 

Флешмоб открыл столичный голова Виталий Кличко. Он подчеркнул, что на волонтеров возлагается ответственная работа с иностранными делегациями, артистами, прессой и гостями песенного конкурса. 

"На каждого из вас возлагается очень большая ответственность. Спасибо за ваш энтузиазм и желаю плодотворно поработать", - заявил Кличко. 

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На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

По материалам: УНИАН
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Тэги конкурс Украина Кличко Евровидение Киев государство Виталий администрация флешмоб открытие пресса
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