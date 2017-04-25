В Киеве посвятили в волонтеры "Евровидения"

Флешмоб открыл мэр Киева Виталий Кличко.
Флешмоб открыл столичный голова Виталий Кличко. Он подчеркнул, что на волонтеров возлагается ответственная работа с иностранными делегациями, артистами, прессой и гостями песенного конкурса.
"На каждого из вас возлагается очень большая ответственность. Спасибо за ваш энтузиазм и желаю плодотворно поработать", - заявил Кличко.
На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.УНИАН