В Киеве посвятили в волонтеры "Евровидения"

Флешмоб открыл мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве посвятили волонтеров

В центре Киева состоялось посвящение в волонтеры песенного конкурса Евровидение-2017 , сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Флешмоб открыл столичный голова Виталий Кличко. Он подчеркнул, что на волонтеров возлагается ответственная работа с иностранными делегациями, артистами, прессой и гостями песенного конкурса.

"На каждого из вас возлагается очень большая ответственность. Спасибо за ваш энтузиазм и желаю плодотворно поработать", - заявил Кличко.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.