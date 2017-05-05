В Киеве после реконструкции открыли станцию метро "Левобережная"

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Станция полностью пригодна для передвижения по ней людей с ограниченными возможностями.

Реконструированная станция приблизилась к европейским требованиям Олег Петровец/Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко проверил реконструированную станцию метро "" и территорию, прилегающую к Международному выставочному центра, сообщает пресс-служба городского головы.

Мэр города отметил, что город выполнил свои обязательства относительно подготовки к "Евровидению-2017" на все 100%.

В восточном и западном вестибюлях станции заменили сигнализацию, установили энергосберегающее освещение, заменили облицовку, обновили пассажирскую автоматику и вентиляцию и установили новую ограду. Кроме того, на станции также были проведены работы по организации безбарьерного пространства для людей с ограниченными возможностями. Сейчас "Левобережная" оборудована всеми необходимыми средствами для передвижения людей на колясках.

"Я ранее говорил, что ремонт на "Левобережной" не был закончен, и работы здесь завершились только вчера. Станция построена 50 лет назад. И мы из-за конструктивных особенностей не смогли осуществить ее полную реконструкцию. Однако те работы по обновлению станции, которые мы сделали, выполнены качественно, с использованием современных материалов и с учетом предложений активистов. И все выполнено по графику в сжатые сроки. Из-за ремонта мы не приостанавливали работу станции, что создало определенные неудобства пассажирам. И я благодарен киевлянам и гостям за понимание", - отметил Кличко.

23 марта после ремонта открыли восточный вестибюль станции метро "Левобережная" в Киеве . Выход к городской электричке снова заработал, сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook. Интерьер вестибюля приобрел более современный вид. Станция расположена рядом с Международным выставочным центром, где в мае должен состояться песенный конкурс "Евровидение – 2017".