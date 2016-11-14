В Киеве полиция перекроет Крещатик из-за угрозы терактов

На вторник запланирован ряд массовых мероприятий.

На Крещатике поставят металлоискатели

Киеве во вторник, 15 ноября, перекроют Крещатик из-за повышенного уровня террористической угрозы, заявил Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Мы воюющее государство, у нас достаточно большой уровень террористической угрозы. Прогнозируется значительное скопление людей, мы будем проводить мероприятия, чтобы ничего не случилось и никто не пострадал. В частности будет перекрыта улица Крещатик, будет проводиться поверхностный осмотр, применяться металлоискатели. Это стандартная процедура, думаю, что люди с пониманием к этому отнесутся. Кинологическая служба и взрывотехники будут обследовать места массовых мероприятий", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Крищенко также отметил, что будет еще ряд мер координации с СБУ.

Ранее в СБУ назвали дату начала реализации российского плана дестабилизации в Украине. Конечной целью плана российских спецслужб, по мнению украинского ведомства, являются досрочные выборы и усиление позиций сепаратистов сил в новом парламенте