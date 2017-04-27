В Киеве планируют объявить 2017-й годом УПА

В этом году отмечают 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии. В Киеве планируют провести информационные мероприятия.

Среди русифицированных киевлян будут распространять правдивую информацию об украинском национально-освободительном движении ХХ века Андрей Товстыженко, ZN.UA

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения "Об объявлении 2017 года на территории Киева годом Украинской революции и Украинской повстанческой армии".

Проект решения предусматривает поиск на территории столицы мест памяти, связанных с событиями Украинской революции и деятельностью Организации украинских националистов, и принятие мер по их увековечению. Соответствующий документ разработан, поскольку в этом году исполняется 100-летие начала Украинской национальной революции 1917-1921 годов. Также в этом году отмечают 75-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии.

В рамках года УПА предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов.

"В условиях, когда украинская нация снова с оружием в руках противостоит российскому агрессору, исторический опыт борьбы украинцев против оккупантов является крайне ценным. Распространение правдивой информации об украинском национально-освободительном движении ХХ века является крайне важным для консолидации украинской нации, сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности", - отметил автор проекта решения, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Это решение еще должен утвердить Киевсовет.

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". Борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и другой коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины. Закон перечисляет десятки организации, начиная от Сечевых стрельцов, ОУН, УПА и до Народного руха. Закон обязывает государство и органы местного самоуправления предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2015 года относительное большинство украинцев (41%) поддерживала идею признать ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины, 38% опрошенных - не поддерживали. В течение 2014-2015 годов количество сторонников признания ОУН-УПА выросла с 27% до 41%, при этом число противников этой идеи существенно уменьшилось (с 52 до 38%). "Таким образом, впервые за годы исследования данного вопроса количество сторонников признания ОУН-УПА в Украине превысило количество противников", - отмечали социологи.