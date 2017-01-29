В Киеве перезахоронили поэта Александра Олеся

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Панихида-прощание с выдающимся украинским писателем прошла во Владимирском сободе.

В Киеве простились с поэтом Александром Олесем. president.gov.ua

В Киеве перезахоронили выдающегося украинского поэтаи его жену Веру.

Во Владимирском сободе Патриарх Киевский Филарет отслужил панихиду-прощание по ним. В начале молебна Патриарх отметил, что хоть Александр Олесь и умер за пределами Украины, он любил Родину и выражал это в своей поэзии. Проститься с поэтом пришел президент Петр Порошенко с женой.

После молебна Олеся перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривень — ред.). По словам представителей местной украинской громады, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся. 3 января прах Олеся эксгумировали и поместили в депозитарий кладбища.

Министр информполитики Юрий Стець отметил в комментарии ZN.UA, что соответствующие государственные учреждения проинформированы о проблеме и пытаются решить ее. В свою очередь, на просьбу об официальном комментарии Министерства иностранных дел по этому поводу, в пресс-службе МИД попросили ZN.UA направить в министерство информационный запрос.