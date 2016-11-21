В Киеве перекрыты улицы в центре и закрыт один выход из метро

Ограничение движения транспорта связано с отмечанием годовщины Революции достоинства.

В центре Киева ограничено движение Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киеве в понедельник, 21 ноября, в центре в связи с годовщиной Евромайдана - Днем Достоинства и Свободы - ограничено движение.

С 06:00 утра до окончания мероприятий будет перекрыто движение транспорта на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Б. Хмельницкого до дома № 3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до дома № 13/14 на ул. Институтской).

Кроме того, с 06:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта на Лаврской (на отрезке от площади Славы до ул. Цитадельной), Цитадельной (на участке от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской), пров. Лаврском, на Банковой (на участке от ул. Институтской до ул. Круглоуниверситетской), Круглоуниверситетской (на отрезке от дома № 11/19 на ул. Круглоуниверситетской до ул. Лютеранской), Лютеранской (на участке от ул. Круглоуниверситетской до вул. Заньковецкой), ул. Заньковецкой (на участке от ул. Лютеранской до ул. Архитектора Городецкого), ул. Институтской (на участке от ул. Садовой до ул. Шелковичной), ул. М. Грушевского (от Садовой до пров. Крепостного).

Также сообщается, что выход со станции метро "Крещатик" на Институтскую тоже будет закрыт.

Национальная полиция Киева

Национальная полиция Киева

Ранее Кабмин утвердил план мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы. В этот день состоится возложение цветов к памятникам и памятным знакам Героям Небесной Сотни, павших участников антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Накануне вечером, 20 ноября, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы. Перед Днем достоинства и Свободы президент в своем обращении напомнил, что Евромайдан собрался "без каких-либо политиков". А после избиения первых участников "Беркутом" на улицы вышли миллионы украинцев. По его словам, после победы Революции достоинства над режимом оказалось, что от государственного аппарата "остался только штурвал, да и тот гнилой". Порошенко подчеркнул, что в экономике, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам, на которые соседи Украины пошли еще в 90-х.

В начале ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании стране Дня Достоинства и Свободы 21 ноября – в годовщину начала акций в поддержку подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, которые переросли в Революцию Достоинства. Праздничная дата установлена в ознаменование "начала судьбоносных для Украины событий - Оранжевой революции и Революции Достоинства".