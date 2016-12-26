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В Киеве перед Новым годом запустят три троллейбусных и один автобусный ночные маршруты

26 декабря в 18:26

Три из четырех ночных маршрутов будут курсировать с центрального вокзала на жилые массивы.

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Ночью из центра Киева можно будет добраться на жилые массивы общественным транспортом
ZN.UA
В Киеве с 30 декабря 2016 года организуется движение трех ночных троллейбусных маршрутов и одного автобусного. Транспорт будет курсировать с 23 часов вечера до 6 часов утра на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", стоимость проезда в ночных маршрутках пока составит 3 грн. В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте №137. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время.

Трасса следования ночных маршрутов:

– троллейбусного маршрута № 91Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская"

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КГГА

– троллейбусного маршрута № 92Н "Железнодорожный Южный вокзал – просп. Свободы"

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КГГА

– троллейбусного маршрута № 93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – вул. Чернобыльская"

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КГГА

– автобусного маршрута № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская"

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КГГА

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В январе 2016 года постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала петицию граждан о создании ночных маршрутов в Киеве.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ночной троллейбус
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