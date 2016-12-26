В Киеве перед Новым годом запустят три троллейбусных и один автобусный ночные маршруты

Три из четырех ночных маршрутов будут курсировать с центрального вокзала на жилые массивы.
Как сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", стоимость проезда в ночных маршрутках пока составит 3 грн. В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте №137. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время.
Трасса следования ночных маршрутов:
– троллейбусного маршрута № 91Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская"
– троллейбусного маршрута № 92Н "Железнодорожный Южный вокзал – просп. Свободы"
– троллейбусного маршрута № 93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – вул. Чернобыльская"
– автобусного маршрута № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская"
В январе 2016 года постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала петицию граждан о создании ночных маршрутов в Киеве.ZN.UA