В Киеве перед Новым годом запустят три троллейбусных и один автобусный ночные маршруты

Три из четырех ночных маршрутов будут курсировать с центрального вокзала на жилые массивы.

Ночью из центра Киева можно будет добраться на жилые массивы общественным транспортом ZN.UA

В Киеве с 30 декабря 2016 года организуется движение трех. Транспорт будет курсировать с 23 часов вечера до 6 часов утра на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", стоимость проезда в ночных маршрутках пока составит 3 грн. В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на троллейбусных маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н и автобусном маршруте №137. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время.

Трасса следования ночных маршрутов:

– троллейбусного маршрута № 91Н "Железнодорожный вокзал Центральный – ул. Милославская"

КГГА

– троллейбусного маршрута № 92Н "Железнодорожный Южный вокзал – просп. Свободы"

КГГА

– троллейбусного маршрута № 93Н "Станция метро "Площадь Льва Толстого" – вул. Чернобыльская"

КГГА

– автобусного маршрута № 137 "Железнодорожный вокзал Центральный – станция метро "Харьковская"

КГГА

В январе 2016 года постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала петицию граждан о создании ночных маршрутов в Киеве.