В Киеве ожидается первый снег

Погода начнет ухудшаться в среду. В четверг температура в столице снизится до 1-3 ° ночью и 3-5° днем. Возможен мокрый снег.

Погода снова испортится. Синоптики прогнозируют мокрый снег КГГА

В среду, 12 октября, в связи с перемещением балканского циклона погода в Украине начнет ухудшаться: на Правобережье и в южной части, и почти везде усилится ветер, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, утром, днем в Украине, кроме северных областей, порывы 15-20 м/с, на юге местами 25 м/с. Температура ночью 2-7°, на побережье 9-12°; днем 6-11°, в южной части 11-16°.

В Киеве - без осадков, лишь во второй половине дня дождь. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

В четверг, 13 октября, в Украине ожидаются дожди, местами сильные, в западных и северных областях кое-где с мокрым снегом.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла ( днем в центральных и восточных областях 3-8°); в южной части ночью 7-12°, днем 11-16°.

В Киеве - ночью сильный, днем умеренный дождь, кое-где возможен мокрый снег. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

Нынешняя метеорологическая осень пришла в Киев 18 сентября – на восемь дней позже климатической нормы. По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории, в этот день среднесуточная температура была ниже 15°, опустившись до 12,3°. Раньше всего метеорологическая осень начиналась 25 августа 1993 года, а позже всего - 7 октября 1999 года.