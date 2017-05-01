В Киеве открыли фан-зону для гостей Евровидения-2017

На Софийской площади во время проведения конкурса пройдет 11 концертов.

Вечером 30 апреля на Софийской площади в центре Киева открылась фан-зона песенного конкурса Евровидение-2017. Здесь смогут разместиться до 10 тысяч посетителей одновременно, сообщает Укринформ.

На территории фан-зоны планируется проведение концертов, мастер-классов, показы фильмов под открытым небом, а также продажа сувениров, уличной еды, аренда велосипедов и роликов. Также на Софийской площади постоянно дежурят правоохранители.

На концерт в честь открытия фан-зоны собралось более тысячи зрителей. Также состоялась презентация фильма "От Пономарева до O.Torvald" об истории участия Украины в Евровидении.

Фан-зона будет работать до 14 мая с 10:00 до 22:00 ежедневно, за это время здесь планируется провести 11 концертов украинских исполнителей. Чтобы ознакомить туристов с украинской культурой, здесь также оставят 100 лучших работ конкурса писанок, в котором участвовали 585 художников.

Уже оглашена программа культурных мероприятий на время проведения "Евровидения". Программа рассчитана на период с 30 апреля по 14 мая.