В Киеве ограничат движение транспорта по мосту через Русановский канал

Ограничения продлятся несколько часов в течение завтрашнего дня.

В Киеве завтра будут ремонтировать мост через Русановский канал 112 Украина

"С 09:00 до 18:00 20 апреля в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал (возле отеля "Славутич") будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ. Сообщает КК "Киевавтодор"", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Коммунальщики обратились к водителям с просьбой по возможности выбрать другие маршруты движения.

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Напомним, ранее в Киеве из-за проведения ремонтных работ в течение четырех суток было ограничено движение по мосту Метро.