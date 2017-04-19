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В Киеве ограничат движение транспорта по мосту через Русановский канал

19 апреля в 19:32

Ограничения продлятся несколько часов в течение завтрашнего дня.

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В Киеве завтра будут ремонтировать мост через Русановский канал
112 Украина
В Киеве в четверг, 20 апреля, на девять часов ограничат движение по мосту через Русановский канал (возле отеля "Славутич"). Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 09:00 до 18:00 20 апреля в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал (возле отеля "Славутич") будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ. Сообщает КК "Киевавтодор"", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Коммунальщики обратились к водителям с просьбой по возможности выбрать другие маршруты движения.

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Напомним, ранее в Киеве из-за проведения ремонтных работ в течение четырех суток было ограничено движение по мосту Метро.

По материалам: ZN.UA
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