В Киеве ограничат движение транспорта по мосту через Русановский канал

Ограничения продлятся несколько часов в течение завтрашнего дня.
"С 09:00 до 18:00 20 апреля в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал (возле отеля "Славутич") будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ. Сообщает КК "Киевавтодор"", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Коммунальщики обратились к водителям с просьбой по возможности выбрать другие маршруты движения.
Напомним, ранее в Киеве из-за проведения ремонтных работ в течение четырех суток было ограничено движение по мосту Метро.ZN.UA