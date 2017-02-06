В Киеве очередной снежный коллапс, за ночь выпало около 12 сантиметров снега

Власти столицы ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город из-за ухудшения погодных условий.

За ночь на 6 февраля в Киеве прирост снежного покрова составил 12 см, сообщает "Укргидрометцентр". На текущий момент, несмотря на усилия коммунальщиков, дороги едва проездные. Столица стоит в 10-балльных пробках.

Местные власти ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город из-за ухудшения погодных условий.

"В связи с ухудшением погодных условий в понедельник, 6 февралю 2017 года, с 06:00 утра въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничено", – сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

Кроме того, в КГГА киевлян призвали не пользоваться личными автомобилями во время снегопада.